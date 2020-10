Boeing : Jefferies révise son objectif de cours à la baisse

02/10/2020 | 15:13

Jefferies estime que Boeing devrait avoir massivement recours à sa trésorerie en 2021 et 2022 avec des sorties de respectivement 4,7 et 4,4 milliards de dollars.



Le broker explique que les avionneurs reçoivent généralement 40% du montant du contrat en pré-paiement et reçoivent le solde à la livraison. Dans l'intermède, Boeing doit donc recourir à sa trésorerie.



Jefferies maintient sa recommandation d'achat mais abaisse son objectif de cours à 235 dollars contre 270 dollars auparavant.





