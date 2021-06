Boeing : Jefferies confirme son conseil sur le titre

Jefferies maintient son conseil d'achat sur le titre Boeing, avec un objectif de cours de 300 dollars.



Si le 737 MAX est désormais approuvé pour voler dans plus de 170 des 195 espaces aériens mondiaux, la Chine reste réfractaire à une nouvelle certification de l'appareil, rapporte l'analyste.



Par conséquent, la montée en puissance continue de la production du MAX

dépendra beaucoup de l'Empire du Milieu, la Chine représentant environ 20% des carnet de commandes, et 15% du total des livraisons jusqu'en 2024.





