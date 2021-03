Boeing : Morgan Stanley rehausse son objectif de cours

Morgan Stanley a relevé lundi son objectif de cours sur Boeing, le faisant passer de 250 à 274 dollars, dans le cadre d'une étude consacrée au secteur américain de l'aéronautique, qu'il considère désormais comme 'attractif'.



Dans sa note, le broker fait valoir qu'un certain nombre de bonnes nouvelles ont redonné le moral au secteur, notamment par le biais des compagnies aériennes et des société de location d'appareils.



Morgan Stanley cite notamment l'annonce, par United Airlines, d'une commande portant sur 25 737 MAX qui prouve selon lui que les transporteurs sont 'de plus en plus à l'aise' avec le fait d'investir leurs capitaux.



Le courtier, qui avait relevé sa recommandation sur Boeing à 'surpondérer' au mois de janvier, mentionne également le projet d'acquisition de la filiale de location d'actions de GE par AerCap.



