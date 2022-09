Aéronautique: Latécoère réduit sa perte de moitié au 1er semestre

Paris (awp/afp) - L'équipementier aéronautique français Latécoère a réduit de moitié sur un an sa perte nette au premier semestre 2022, tandis que son activité a été dopée par une augmentation de la production, mais aussi des acquisitions et des effets de change.

Latécoère, nom prestigieux de la construction aéronautique depuis 1917, est aujourd'hui spécialisé dans les aérostructures (portes et pièces de fuselage) et câblages électriques.

Comme tout le secteur aéronautique, il a subi la crise du Covid-19, qui s'est traduite pour lui par une perte nette de 190 millions d'euros en 2020 et 111 millions en 2021.

Le groupe est resté dans le rouge au premier semestre 2022, avec une perte nette de 27,3 millions d'euros, mais celle-ci a été divisée par deux par rapport à la même période de 2021 (56,6 millions), selon un communiqué.

Latécoère, fournisseur notamment d'Airbus et Boeing, a vu son activité fondre presque de moitié pendant la crise, et s'est lancé ces derniers mois dans une campagne d'acquisitions dans le but avoué d'atteindre une "taille critique".

Le bond du chiffre d'affaires semestriel (+33,8% sur un an, à 242,3 millions d'euros) reflète à la fois la reprise de la production d'avions par ses commanditaires (+18,8% à changes et périmètre constants), l'augmentation de l'envergure de l'entreprise, et la vigueur du dollar face à l'euro.

Ainsi, sur la progression de 61,2 millions d'euros de l'activité, 19 sont dus à des acquisitions, tandis que les effets de change ont gonflé le chiffre d'affaires total à hauteur de 14,1 millions.

Latécoère a annoncé en mai l'acquisition du spécialiste canadien des structures d'aéronefs Avcorp Industries, et en juin celle de l'entreprise mexicaine Hermosillo, filiale d'un autre équipementier français, Figeac Aéro.

Mardi, Latécoère a dit prévoir la conclusion de ces acquisitions au quatrième trimestre cette année.

Le groupe a également confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours, à savoir notamment "une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 20% en données publiées et une croissance organique (à taux de change et périmètre constants) se situant dans la partie haute de la fourchette comprise entre 15 et 19%".

afp/rp