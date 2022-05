Aucune donnée ne justifie la modification de l'alerte dans le cockpit du Boeing 737 MAX 10 - exécutif

"Personnellement, je ne crois pas qu'il soit utile de changer le 737", a déclaré Mike Delaney, responsable de la sécurité aérospatiale de Boeing, aux journalistes présents dans son hub au nord de Seattle.

Il n'existe aucune donnée indiquant que le passage à un autre système est plus sûr, a déclaré Delaney, ajoutant que la société évaluait toujours ses options.

L'avionneur américain en difficulté est confronté à une bataille aux enjeux de plus en plus importants pour obtenir la certification de la plus grande variante du 737 MAX avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme de sécurité sur les alertes dans le cockpit.

La date limite pour les changements a été introduite dans le cadre de réformes réglementaires plus larges à la Federal Aviation Administration après des accidents mortels de 737 MAX en 2018 et 2019.

Si l'échéance n'était pas respectée, Boeing devrait revoir le système d'alerte de l'équipage du jet et prévoir une formation distincte pour les pilotes, ce qui augmenterait les coûts pour les compagnies aériennes et compromettrait les commandes.

Les commentaires de Delaney ont été faits lors d'un événement médiatique au cours duquel Boeing a dévoilé de nouveaux outils de formation des pilotes et un système de partage des données remanié.

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre d'une initiative de sécurité mondiale à long terme, rapportée pour la première fois par Reuters en 2019, visant à réduire les risques tels que ceux auxquels sont confrontés les équipages dans deux crashs de 737 MAX.

L'événement a été synchronisé avec la publication d'un rapport annuel sur la sécurité, exigé par un règlement juridique de 2021 sur les accidents mortels de 737 MAX.

Boeing a également séparé les postes de PDG et de président du conseil d'administration, et crée un programme de médiateur pour permettre aux employés de Boeing chargés des travaux de certification de faire part de leurs préoccupations.

M. Delaney, un vétéran de Boeing qui a pris en charge le rôle de sécurité il y a plus d'un an, a déclaré aux journalistes qu'un médiateur avait été sélectionné, mais qu'il n'avait pas encore commencé son travail. Il a refusé de nommer cette personne.

Boeing a également ajouté six nouveaux membres du conseil d'administration possédant une expertise en ingénierie, en sécurité et en gestion des fournisseurs, et a restructuré ses rangs d'ingénieurs.

Le 737 MAX 10 est en concurrence avec le modèle le plus vendu d'Airbus, l'A321neo - des jets destinés au segment de marché à croissance rapide juste au-dessus de 200 sièges.

Contrairement à d'autres appareils Boeing, le 737 est dépourvu du système d'indication des moteurs et d'alerte de l'équipage, connu sous le nom d'EICAS, qui est conforme à la réglementation de la FAA.

Nick Cunningham, analyste chez Agency Partners, a déclaré que le poste de pilotage du 737 MAX devrait être équipé d'un système moderne d'alerte de l'équipage, présent sur les autres avions de série depuis des décennies.

"Il est étonnant que l'un des avions commerciaux les plus peuplés du monde, qui pourrait être en service jusque dans les années 2060, puisse être certifié sans un système moderne d'alerte de l'équipage", a déclaré Cunningham.

La compagnie a eu des discussions avec certains législateurs pour demander plus de temps, mais n'a pas officiellement demandé de prolongation pour régler le problème du poste de pilotage. Seul le Congrès peut prolonger le délai si la FAA ne certifie pas le MAX avant la fin de l'année.

"Les gens aiment le côté positif des changements de conception et ne pensent jamais au côté négatif", a déclaré M. Delaney.