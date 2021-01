BOEING : accuse une perte nette colossale au quatrième trimestre

Boeing vient de dévoiler ses résultats au titre du quatrième trimestre 2020. Ainsi, le géant américain de l’aéronautique a publié une perte nette de 8,44 milliards de dollars sur la période, ou -14,65 dollars par action, contre une perte nette de 1,01 milliard de dollars, ou -1,79 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte nette par action ressort à -15,25 dollars ; elle se révèle bien plus importante que ce qu’attendait le consensus FactSet (-1,64 dollar).



Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 15,30 milliards de dollars au quatrième trimestre (-15% sur un an), dépassant les attentes du marché qui étaient de 15,06 milliards de dollars.



Pour le moment, Boeing n'a pas communiqué de perspectives chiffrées pour l'année 2021.