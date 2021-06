BOEING : pas de certification avant la mi 2023 pour le 777X ?

L'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) aurait informé Boeing qu'elle ne certifierait pas « de manière réaliste » le 777X avant la mi ou la fin 2023. Dans une lettre datée du 13 mai et que Reuters a pu consulter, la FAA évoquerait un certain nombre de réserves concernant le manque de données et l'absence d'une évaluation préliminaire de la sécurité que l'agence doit examiner. Aucune réaction officielle de Boeing n’est pour le moment disponible.