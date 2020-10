BOEING : perte moins importante que prévu au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boeing vient de dévoiler ses résultats au titre du troisième trimestre 2020. Ainsi, le géant américain de l’aéronautique a publié une perte nette de 466 millions de dollars sur la période, ou -0,79 cents par action, contre un bénéfice net de 1,17 milliard de dollars, ou 2,05 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte nette par action ressort à -1,39 dollar ; elle se révèle bien moins importante que ce que redoutait le consensus FactSet (-2,35 dollars).Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 14,14 milliards de dollars au troisième trimestre (-29% sur un an), décevant légèrement les attentes du marché qui étaient de 14,20 milliards de dollars." La pandémie mondiale a continué d'accroître la pression sur nos activités ce trimestre et nous nous adaptons à cette nouvelle réalité en gérant étroitement nos liquidités (…) ", a déclaré Dave Calhoun, le PDG de Boeing.