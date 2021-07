BOEING : profit inattendu au deuxième trimestre

Le constructeur aéronautique Boeing a pris par surprise les investisseurs en dégageant un profit pour la première fois depuis 2019. Au deuxième trimestre, le concurrent d’Airbus a enregistré un bénéfice net à 567 millions de dollars, soit 1 dollar par action, contre une perte nette de 2,395 milliards de dollars, représentant 4,20 dollars par action, un an auparavant. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 40 cents, dépassant le consensus FactSet d’une perte de 87 cents.



Les ventes ont bondi de 44% à près de 17 milliards de dollars, inférieures aux attentes du marché : 16,5 milliards de dollars. Le groupe a livré 79 avions commerciaux contre 20 seulement au deuxième trimestre 2020.

Boeing a par ailleurs consommé seulement 705 millions de dollars de trésorerie contre plus de 5,6 milliards de dollars, un an auparavant.