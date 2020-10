BOEING : va regrouper ses activités de production du 787 en Caroline du Sud à partir de la mi-2021

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alors que l’industrie aérienne continue de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19, Boeing a annoncé jeudi sa décision de regrouper les activités de production du Boeing 787 à North Charleston (Caroline du Sud) à partir de la mi-2021, selon ses estimations actuelles. Cette décision intervient au moment où l’avionneur américain prend des mesures stratégiques pour préserver sa trésorerie et repositionner certaines activités dans le contexte mondial actuel en vue d’accroître son efficacité et d’améliorer sa performance sur le long terme.La production du 787 se poursuivra à Everett (État de Washington) jusqu'à ce que les cadences de production reprennent au rythme annoncé précédemment, à savoir six avions par mois en 2021.