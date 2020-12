Boeing : 1er test de roulage pour Loyal Wingman en Australie

Boeing Australie et la Royal Australian Air Force (RAAF) ont terminé le premier test de roulage à grande vitesse du Loyal Wingman - un prototype de drone utilisant l'intelligence artificielle - en vue de son premier vol.



Le personnel d'essai de Boeing a surveillé les performances de l'avion lors d'essais de roulage à basse, moyenne et haute vitesse sur un site d'essai australien.



'Notre programme d'essais progresse bien et nous sommes satisfaits des données d'essais au sol que nous avons collectées à ce jour', a déclaré Paul Ryder, directeur des essais en vol de Boeing. 'Nous travaillons avec le Air Warfare Center pour terminer les vérifications des tests afin de nous préparer aux essais en vol de la nouvelle année.'



Les prochains tests devraient reprendre début 2021.



