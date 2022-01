Boeing a fait le point mardi sur ses livraisons et commandes au titre de l’année 2021. Ainsi, le géant américain a livré 340 avions l’an dernier. Cela représente plus du double du niveau de 2020. Toutefois, cela reste encore inférieur à celui de 2019, soit 380 avions. De plus, Boeing reste loin derrière son éternel rival, Airbus, qui a livré 611 avions l’an dernier, contre un objectif de 600.



S'agissant des prises de commandes, Boeing a cependant tenu la dragée haute à Airbus. Le géant américain a engrangé un total de 535 commandes nettes, contre 507 commandes nettes pour son concurrent européen.



Vers 18h10, Boeing progresse de 2,24% à 214 dollars l'action sur la place de New York.



Le prochain rendez-vous pour Boeing sera la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2021, le 26 janvier prochain.