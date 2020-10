Boeing 737 MAX: un régulateur américain détaille une nouvelle formation

New York (awp/afp) - L'agence américaine de l'aviation, la FAA, a rendu publiques mardi les propositions qu'elle recommande pour la formation des pilotes qui prendront les commandes du 737 MAX une fois qu'il sera autorisé à revoler.

Ces propositions du Comité de normalisation des vols (FSB) de l'agence s'appuient sur les conclusions d'un groupe de représentants des Etats-Unis, du Canada, du Brésil et de l'Union européenne, réunis à Londres début septembre pendant neuf jours, et sont ouvertes aux commentaires jusqu'au 2 novembre. Il reste encore plusieurs étapes à franchir avant que la FAA annule l'ordre d'immobilisation au sol du 737 MAX, interdit de vol dans le monde entier depuis mars 2019 après deux accidents ayant fait 346 morts.

Mais la publication de ces recommandations marque une nouvelle étape vers la remise en service de l'appareil. Les compagnies devront ensuite mettre en oeuvre un programme de formation de leurs propres pilotes avant que l'avion puisse revenir en service.

Le rapport propose notamment que les pilotes soient formés spécifiquement au logiciel anti-décrochage MCAS, mis en cause dans les deux accidents. Il préconise aussi des améliorations du système de pilotage automatique Comme prévu, les pilotes devront aussi s'entraîner sur des simulateurs de vol.

Boeing a longtemps résisté à recommander une formation des pilotes sur simulateur, jugée plus coûteuse et susceptible de retarder davantage la remise en service du 737 MAX, avant de s'y résoudre en janvier. Le constructeur a simplement souligné mardi "travailler de près avec la FAA et les autres régulateurs dans le monde pour répondre à leurs attentes".

afp/vj