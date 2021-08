Boeing : Alaska Airlines exerce des options pour 12 avions

Alaska Airlines annonce avoir exercé des options pour l'acquisition de 12 appareils Boeing 737-9, en faisant ainsi des commandes fermes pour 2023 et 2024, et portant ses commandes totales à 93 appareils de ce type, dont cinq sont actuellement en service.



La compagnie aérienne rappelle avoir conclu en décembre 2020 un accord restructuré avec Boeing pour acheter 68 avions 737-9 entre 2021 et 2024, avec des options pour 52 autres livraisons entre 2023 et 2026. Cette année, elle a ainsi exercé en tout 25 de ces options.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.