Boeing : Atlas Air commande quatre 747-8 Freighters

Boeing et Atlas Air Worldwide ont annoncé aujourd'hui un accord pour l'achat de quatre 747-8 Freighters.



'Le 747-8F est le meilleur cargo large et le plus polyvalent du marché, et nous sommes ravis de renforcer notre flotte avec l'acquisition de ces quatre avions', a déclaré John W. Dietrich, président et chef de la direction d'Atlas Air Worldwide.



Le 747-8 Freighter permet aux clients d'accéder à 20% de capacité de charge utile en plus tout en utilisant 16% de carburant en moins par rapport aux 747 de la génération précédente, indique Boeing qui précise par ailleurs que ces appareils seront les derniers à sortir du site de production d'Everett (Washington).



La production du 747-8 s'achèvera l'année prochaine, a annoncé Boeing. Depuis le début du programme 747 il y a 50 ans, 1 560 appareils se sont envolés des chaînes de montage de l'avionneur.





