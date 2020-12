Boeing : China Airlines prend livraison du premier Boeing 777

China Airlines a reçu aujourd'hui le premier de ses six Boeing 777 Freighter.



Le Boeing 777 Freighter rejoint la compagnie aérienne dans un contexte de demande croissante de cargos, alors que les opérateurs sont confrontés aux conséquences de la pandémie COVID-19.



'La demande de fret aérien a joué un rôle essentiel dans le maintien de la rentabilité de notre compagnie aérienne malgré la baisse du trafic de passagers', a déclaré le président de China Airlines, Hsieh Su-Chien.



China Airlines vise à augmenter sa capacité de fret de 15% en 2021 et prévoit de lancer le 777 Freighter sur les lignes reliant Taipei à l'Amérique du Nord.



