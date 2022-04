Boeing : La valeur du jour à Wall Street Nouveau retard sur le 777X et résultats décevants, Boeing décroche à Wall Street

C’est le crash pour Boeing, qui chute de 11% à 148,72 dollars sur la place de New York. Il faut dire que les nouvelles ne sont pas bonnes. Le géant américain a de nouveau reporté les premières livraisons de son 777X. Elles sont désormais prévues pour 2025, contre 2023 jusque-là. Cela entraînera des coûts supplémentaires d’environ 1,5 milliard de dollars à partir du deuxième trimestre. A cela s’ajoutent des résultats trimestriels très décevants. Ils ont été plombés par plusieurs charges liées à la guerre en Ukraine et à différents programmes militaires, dont le futur Air Force One.



Résultat : Boeing a accusé une perte nette de 1,24 milliard de dollars sur les trois premiers mois de l'année, une perte bien plus importante que celle enregistrée lors du premier trimestre 2021 (561 millions de dollars) . En données ajustées (indicateur clef outre-Atlantique), la perte par action se monte à -2,75 dollars, alors que le consensus FactSet escomptait... -25 cents.



Le géant aéronautique a également déçu les attentes du côté du chiffre d'affaires. Ce dernier a reculé de 8 % sur un an pour s'établir à 13,99 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Le consensus FactSet visait 16,02 milliards.



" Malgré les pressions exercées sur nos programmes de développement commerciaux et de défense, nous demeurons sur la bonne voie pour dégager un cash-flow positif au titre de l'exercice 2022 ", a plaidé David Calhoun, le PDG de Boeing.



" [Nous] restons concentrés sur notre performance pour répondre aux exigences de certification et faire évoluer plusieurs programmes clés vers la production ", a ajouté le dirigeant.