Boeing : Lyne Doughtie, ex-PDG de KPMG USA, entre au conseil

Le conseil d'administration de Boeing Company a annoncé l'élection de Lynne Doughtie en son sein, succédant ainsi à Caroline Kennedy qui a démissionné après avoir siégé pendant trois ans.



Nommée p.d.-g. de KPMG aux Etats-Unis en 2015 - elle est alors la première femme a occuper ce poste - Lyne Doughtie quitte sa fonction en 2020 pour prendre sa retraite, à 58 ans.



Lyne Doughtie avait rejoint le cabinet d'audit de KPMG en 1985, avant de devenir principale associée pour plusieurs clients stratégiques puis d'occuper divers postes de direction, jusqu'à celui de vice-présidente de l'activité de conseil aux États-Unis.



A cours de sa carrière, Lyne Doughtie a occupé à plusieurs reprises différents classements établis par la presse spécialisée des femmes d'affaires les plus puissantes et influentes.



'Nous saluons l'impressionnant bilan de Lynne Doughtie en matière de progrès des objectifs organisationnels grâce à la culture et à l'innovation', a déclaré David Calhoun, p.d.-g. de Boeing et membre du conseil d'administration. 'Le leadership basé sur les valeurs de Lynne renforcera davantage notre conseil', a-t-il assuré.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.