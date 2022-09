Boeing : WestJet a signé pour une commande 42 737-10

WestJet a signé une commande de 42 737-10 et des options pour 22 jets supplémentaires.



Le 737-10 permettra au transporteur canadien d'entreprendre une expansion ambitieuse du réseau et d'atteindre ses objectifs de durabilité à long terme.



En incluant le 737-10, le transporteur basé à Calgary a plus de 60 commandes fermes pour la famille 737 MAX.



' Cela favorisera notre positionnement à bas prix ', a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. 'De plus, avec sa consommation de carburant et ses émissions réduites, le 737-10 améliorera encore l'empreinte environnementale de notre flotte.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.