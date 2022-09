Boeing: WestJet commande 42 avions 737-10 et pose une option sur 22 de plus

New York (awp/afp) - Boeing a annoncé jeudi avoir reçu une commande de la compagnie canadienne WestJet pour 42 appareils 737-10, version la plus longue de la famille des MAX qui n'a pas encore été certifiée, et posé une option pour 22 appareils supplémentaires.

Au tarif catalogue 2019, dernière année où Boeing a publié les prix indicatifs de ses avions, cela correspond à une commande de 5,67 milliards de dollars et de 8,64 milliards avec l'option. Le prix catalogue est toutefois souvent plus élevé que le prix réel payé par les clients après négociations.

L'avion va "changer la donne, avec l'un des coûts par siège les plus bas parmi les moyen-courriers", a commenté le directeur général de WestJet dans un communiqué. "Cela favorisera notre positionnement sur le segment des vols à faible coût et nous rendra plus abordable pour les Canadiens", a ajouté Alexis von Hoensbroech.

Le 737-10 peut transporter jusqu'à 230 passagers sur des distances un peu plus courtes que les autres appareils de la famille du MAX.

Contrairement au 737-8 et au 737-9, le 737-10, attend toujours l'autorisation du régulateur américain pour effectuer des vols commerciaux.

Son sort repose notamment entre les mains du Congrès américain, qui doit décider d'ici à fin décembre d'accorder ou non une exemption à une loi imposant de nouvelles normes pour le système d'alerte de l'équipage.

afp/rp