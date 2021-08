Boeing : a déjà dépassé 1 Md$ de ventes en ligne

Boeing a annoncé avoir franchi le milliard de dollars de commandes en ligne en un temps record cette année, plus de trois mois plus tôt qu'auparavant. Cette performance a été rendue possible par les progrès du commerce électronique mais témoigne aussi de la reprise progressive du marché.



' Les solutions d'approvisionnement du marché secondaire fournies par Boeing, comme la fourniture de pièces, sont un service essentiel pour nos clients à la sortie de la pandémie', explique en substance Ted Colbert, responsable de Boeing Global Services.



'Les avancées numériques que nous conduisons nous permettent d'être plus agiles dans nos réponses et de simplifier la façon dont nous accompagnons nos clients', ajoute-t-il.



Boeing précise que depuis cette année, les clients peuvent acheter en ligne les pièces proposées par Boeing Distribution (ex-Aviall) quand auparavant, certaines pièces n'étaient disponibles que par téléphone ou mail.



