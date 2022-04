Boeing : accord de maintenance avec Spirit AeroSystems

Boeing a annoncé mardi la signature d'un nouvel accord de maintenance, réparation et révision (MRO) avec le spécialiste des aérostructures Spirit AeroSystems.



L'avionneur précise que l'accord porte sur la réparation des nacelles et des commandes de vol de sa flotte mondiale d'appareils 737 MAX, avec l'objectif d'améliorer son offre après-vente à destination des compagnies clientes.



Spirit AeroSystems explique qu'il connaît bien le 737 MAX, dont il a notamment conçu le fuselage et les inverseurs de poussée.



Au cours des trois dernières années, Spirit est passé d'une station de réparation MRO basée à Wichita, dans le Kansas, à cinq centres répartis sur quatre continents.



