Boeing : adopte les services de données de vol d'Aireon

L'avionneur Boeing annonce qu'il utilisera désormais le flux d'Aireon, premier fournisseur mondial des services satellitaires de suivi, de surveillance et de diffusion des données de vol des appareils (ADS-B), afin de renforcer la sécurité des voyages aériens commerciaux.



Via son produit AireonINSIGHTS, Aireon pourra fournir des données historiques sur les appareils ainsi que des données en temps quasi-réel.



Boeing intégrera ainsi les données ADS-B dans ses outils d'analyse de la sécurité, ce qui devrait permettre d'identifier de manière proactive les dangers et de surveiller d'éventuelles tendances émergentes en matière de sécurité.



' Nous investissons dans un flux de données qui peut être transformé en renseignements sur la sécurité ', résume Vishwa Uddanwadiker, vice-président de Boeing, Aerospace Safety Analytics.





