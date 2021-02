Boeing : affronte virus et bactéries dans l'espace

Boeing indique que les astronautes qui sont actuellement à bord de la station spatiale internationale (ISS) mènent des expériences portant sur un revêtement de surface antimicrobien conçu pour lutter contre la propagation de bactéries et de virus, y compris le virus de la Covid-19.



Développé par Boeing et l'Université du Queensland (UQ),ce projet de recherche conjoint a été testé à bord de l'ecoDemonstrator de Boeing l'année dernière dans le cadre de la Confident Travel Initiative de l'entreprise.



'Le principal objectif de notre revêtement antimicrobien était d'aider à protéger les missions spatiales. Après le déclenchement de la pandémie actuelle, nous avons modifié la formule du revêtement pour cibler également le virus de la Covid-19'. indique Michael Monteiro, professeur de à l'UQ.



Un revêtement de surface antimicrobien dans un vaisseau spatial pourrait aider à assurer la santé de l'équipage et prévenir la contamination interplanétaire par les microbes terrestres ou d'une autre planète, précise Boeing.



