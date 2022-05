Boeing : atterrissage réussi pour le Starliner

Boeing annonce que son vaisseau spatial CST-100 Starliner a atterri au White Sands Missile Range de l'armée américaine, au Nouveau-Mexique, achevant ainsi le vol qui a commencé le 19 mai avec son lancement depuis Cap Canaveral à bord d'une fusée Atlas V.



Le retour en toute sécurité sur Terre met donc un terme avec succès à l'essai en vol orbital sans équipage de bout en bout, effectué pour démontrer la qualité et la performance du système de transport avant les vols avec équipage.



Lorsque le Starliner aura terminé son prochain vol, Boeing aura atteint l'objectif de la NASA de disposer de deux véhicules commerciaux pour transporter les astronautes en toute sécurité, de manière fiable et durable vers la station depuis le sol américain.



