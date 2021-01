Boeing : aucune contribution politique pour le moment

A travers un court communiqué publié sur son site, Boeing indique 'condamner fermement la violence, l'anarchie et les destructions qui ont eu lieu dans la capitale américaine le 6 janvier 2021'.



L'avionneur précise que les contributions de son comité d'action politique sont évaluées 'en permanence' afin de s'assurer qu'elles 'reflètent les valeurs de l'entreprise'.



Compte tenu de l'environnement actuel, Boeing indique qu'il n'apporte 'aucune contribution politique pour le moment'.



'Nous continuerons d'évaluer soigneusement les contributions futures afin de nous assurer de soutenir ceux qui non seulement soutiennent notre entreprise, mais qui respectent également les principes les plus fondamentaux de notre pays', conclut l'avionneur.



