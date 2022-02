Boeing : choisit Honeywell pour motoriser le DEFIANT X

Boeing et Sikorsky, une société de Lockheed Martin, annoncent avoir choisi Honeywell comme motoriste pour le DEFIANT X, un hélicoptère développé dans le cadre du programme Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) de l'armée américaine.



Honeywell va ainsi fournir un turbomoteur HTS7500 pour le DEFIANT X, faisant de l'appareil 'l'hélicoptère d'assaut le plus rapide, le plus maniable et le plus résistant de l'histoire ', selon Boeing.



Sikorsky-Boeing a soumis la proposition de DEFIANT X dans le cadre du programme FLRAA porté par l'armée US en septembre 2021. L'attribution du contrat est prévue cette année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.