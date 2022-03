Boeing : commande de 20 avions par Arajet

Boeing annonce avoir reçu d'Arajet, nouvelle compagnie aérienne dominicaine, une commande pour 20 avions 737 MAX, en particulier le modèle 737-8-200 de grande capacité, afin d'offrir de faibles coûts d'exploitation et des options de voyage abordables.



Arajet a également pris des options pour acheter 15 avions 737 MAX supplémentaires qui, avec les contrats de location existants, pourraient porter sa nouvelle flotte économe en carburant à 40 appareils.



La commande d'avions a été finalisée en janvier et est actuellement attribuée à un client non identifié sur le site de Boeing. Le premier avion d'Arajet, un 737-8 loué auprès de Griffin Global Asset Management, a été livré début mars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.