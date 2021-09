Boeing : commande de cinq P-8A Poseidon pour l'Allemagne

Boeing annonce s'être vu attribuer un contrat de production de cinq avions P-8A Poseidon pour l'Allemagne, avions dont les premières livraisons devraient commencer en 2024 lorsque le P-8A Poseidon remplacera à terme la flotte allemande d'avions P-3C Orion.



'Le P-8 garantira la capacité de la marine allemande à effectuer des missions de surveillance maritime à longue portée et jouera un rôle central dans la région', a déclaré Michael Hostetter, vice-président de Boeing Defence, Space & Security pour l'Allemagne.



Il s'agit du huitième pays à avoir acquis le P-8A, après les États-Unis, l'Australie, l'Inde, le Royaume-Uni, la Norvège, la Corée et la Nouvelle-Zélande. Plus de 135 avions sont en service dans le monde, cumulant plus de 350.000 heures de vol sans incident collectif.



