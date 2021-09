Boeing : construit une nouvelle usine pour son MQ-25

Boeing annonce la construction d'une nouvelle usine de près de 28 000m2 dans l'Illinois afin d'y fabriquer son MQ-25 Stingray, soit le premier avion ravitailleur sans pilote opérationnel de la Marine américaine.



Le site -dont les travaux doivent s'achever à l'horizon 2024- accueillera 150 employés (ingénieurs, mécaniciens...) dans un premier temps, un nombre qui pourrait être amené à doubler en cas d'accroissement des commandes.



Le MQ-25 Stingray a récemment fait ses preuves en ravitaillant en vol un F/A-18 Super Hornet, un E-2D Hawkeye et un F-35C Lightning II.



A la suite de ces succès opérationnels, l'US Navy a l'intention de se procurer plus de 70 appareils afin d'étendre la portée de son escadre aérienne. 'La majorité d'entre eux sera construite dans la nouvelle installation', promet Boeing.





