Boeing : contrat de 239 millions de dollars avec l'armée US

Boeing a remporté un contrat de plus de 239 millions de dollars auprès de l'armée américaine, a annoncé jeudi le Département américain de la Défense.



Le Pentagone précise que l'accord porte sur la remotorisation des hélicoptères d'attaque Apache assemblés par le géant américain de l'aéronautique et de la défense.



Boeing a d'ailleurs été le seul participant à répondre à l'appel d'offres.



Le Département de la Défense précise que les travaux seront effectués sur le site de Boeing à Mesa (Arizona), avec une date de livraison prévue avant la fin 2026.



