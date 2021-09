Boeing : contrat de maintenance reconduit pour Minuteman III

Boeing annonce qu'il continuera d'assurer la maintenance du système de guidage du missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III pour l'US Air Force dans le cadre d'un contrat de financement unique de 1,6 milliard de dollars pour 18 ans récemment attribué.



Le groupe, qui détient en exclusivité le périmètre depuis 1996, effectuera principalement ses travaux au Boeing Guidance Repair Center à Heath (Ohio), son centre d'excellence pour la maintenance, la réparation et la révision des systèmes de navigation et de guidage.



