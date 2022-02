Boeing : contrat pour huit hélicoptères pour la Thaïlande

Boeing annonce s'être vu attribuer un contrat de 103,7 millions de dollars par le Département américain de la Défense dans le cadre d'une vente militaire à l'étranger portant sur huit hélicoptères de reconnaissance d'attaque légère AH-6 pour la Thaïlande.



'Le contrat comprend également des pièces de rechange, des dispositifs d'entraînement, du matériel de soutien et des publications techniques pour l'armée royale thaïlandaise', précise le constructeur aéronautique et de défense.



L'accord ouvre la voie à l'armée royale thaïlandaise pour remplacer sa flotte d'AH-1F Cobra vieillissants dans le cadre des efforts de modernisation de la défense du pays. L'appareil sera produit à Mesa, en Arizona, avec des livraisons prévues jusqu'en 2024.



