Boeing : contrats logistiques avec l'armée de l'air coréenne

Boeing annonce avoir reçu trois contrats de 'logistique basée sur les performances (PBL)' de la part de Séoul afin de gérer le maintien en puissance de la flotte d'avions de chasse F-15K, d'hélicoptères CH-47 Chinook ainsi que d'AWACS (des avions équipés d'un système de stationsradar), de l'armée de l'air de la République de Corée.



D'une durée de cinq ans, ces contrats amélioreront la disponibilité des avions en utilisant les données de performance pour éclairer les activités de gestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement.



Grâce à ces données, Boeing pourra prolonger la durée de vie des pièces et composants, en sachant quand prévoir les activités de maintenance et quand se consacrer aux actions les plus urgentes.



'L'application de l'analyse de données à ces PBL est un moyen très pratique et puissant de maximiser l'investissement de nos clients', explique Torbjorn Sjogren, vice-président et directeur général de Boeing International Government & Defence.





