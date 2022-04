Boeing : de nouvelles pertes au premier trimestre

Boeing a fait état mercredi d'une nouvelle perte trimestrielle, qu'il impute notamment à des charges liées à la montée des coûts de ses programmes militaires.



Le constructeur aéronautique américain a essuyé sur la période allant de janvier à mars une perte nette de 1,2 milliard de dollars, soit 2,06 dollars par action, contre un manque à gagner de 561 millions de dollars (92 cents par action) un an auparavant.



Hors éléments exceptionnels, sa perte ressort à 2,75 dollars par titre, contre un consensus qui visait un résultat plus proche de l'équilibre.



Ces résultats trimestriels, explique Boeing, reflètent 660 millions de dollars de charges comptabilisées sur le programme d'avion VC-25B, notamment dues à une montée des coûts des fournisseurs, ainsi que 367 millions de dollars de charges sur l'avion de chasse T-7A Red Hawk, pour cause de pénuries de composants et de tensions inflationnistes.



Son chiffre d'affaires trimestriel a baissé de 8% à 14 milliards de dollars, loin du consensus qui le donnait à 15,8 milliards.



La division d'avions civils a généré un chiffre d'affaires en baisse de 3% à 4,16 milliards de dollars, le segment ayant livré au cours du trimestre 95 appareils contre 77 un an plus tôt.



Le groupe de Chicago dit disposer de 4200 appareils dans son carnet de commandes, valorisés à 291 milliards de dollars au total.



