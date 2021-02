Boeing : déclarations sur le vol 328 de United Airlines

Le groupe a décidé de suspendre les vols des 69 777 en service et des 59 777 en stockage propulsés par les moteurs Pratt & Whitney 4000-112 jusqu'à ce que la FAA identifie le protocole d'inspection approprié.



' Boeing surveille activement les événements récents liés au vol 328 de United Airlines. Pendant que l'enquête du NTSB est en cours, nous avons recommandé de suspendre les vols de ces avions ' indique le groupe.



' Boeing soutient la décision prise hier par le Bureau de l'aviation civile du Japon et l'action de la FAA aujourd'hui de suspendre les 777 avions propulsés par des moteurs Pratt & Whitney 4000-112. Nous travaillons avec ces régulateurs alors qu'ils prennent des mesures pendant les inspections de ces avions au sol et d'autres inspections sont effectuées par Pratt & Whitney ' rajoute la direction.



