Boeing : déjà 40 vols d'aide humanitaire avec Ethiopian Airl

Boeing et Ethiopian Airlines ont récemment lancé leur 40e vol de livraison humanitaire avec le décollage d'un 787-9 Dreamliner depuis Everett (Washington), transportant plus de 20 000 livres de fournitures humanitaires à destination de l'Ethiopie.



Les fournitures humanitaires (masques faciaux, lingettes et gants stériles, tables d'examen, berceaux, médicaments...) seront distribuées aux hôpitaux, cliniques et associations caritatives de la région d'Addis-Abeba.



Ces équipements ont été fournis par trois partenaires caritatifs à Seattle : Resolute Health Outreach (RHO), le groupe de travail national éthiopien de réponse au COVID-19 de Seattle ainsi que la famille Embuaa.





