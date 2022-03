Boeing : deux nominations à la têtes de divisions

Boeing annonce la nomination de Ted Colbert au poste de directeur général (CEO) de son activité Défense, Espace et Sécurité, succédant à Leanne Caret qui prendra sa retraite après près de 35 ans au sein du groupe.



Ted Colbert est remplacé dans ses fonctions de directeur général de Boeing Global Services (BGS) par Stephanie Pope, qui occupe actuellement le poste de directrice financière de Boeing Commercial Airplanes (BCA).



Ces nouvelles affectations entreront en vigueur le 1er avril. Jusqu'à sa retraite plus tard cette année, Leanne Caret demeurera conseillère principale du CEO du groupe, Dave Calhoun, pour aider à la transition et à la continuité des activités.



