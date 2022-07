Boeing : deux premiers F-15 adoptent le système EPAWSS

Boeing annonce que deux premiers avions de combat F-15E de l'US Air Force ont été équipés d'un EPAWSS (Eagle Passive Active Warning and Survivability System), un système développé conjointement avec BAE Systems qui fournit des capacités avancées supplémentaires à l'appareil et permet au pilote de détecter et contrer les menaces terrestres et aériennes.



Par la suite, quarante-trois F-15E recevront l'EPAWSS, qui est d'ailleurs également le système de guerre électronique qui équipera le F-15EX Eagle II.



Selon Prat Kumar, vice-président des programmes F-15, avec l'EPAWSS, les F-15E et F-15EX ont prouvé qu'ils pouvaient fonctionner dans un environnement contesté et pénétrer des défenses aériennes ennemies avancées.





