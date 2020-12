Boeing : développe le simulateur immersif pour l'US Air Force

L'US Air Force est sur le point de recevoir son simulateur de nouvelle génération alors que Boeing a commencé la construction de son système de formation au sol T-7A Red Hawk.



Les équipes de Boeing sont en effet actuellement en train d'assembler deux systèmes d'entraînement, un système d'armes et un entraîneur de vol opérationnel, sur le site de la société à St. Louis (Etats-Unis).



Ces simulateurs peuvent se connecter numériquement aux vrais avions T-7A et permettre des scénarios de formation virtuels constructifs et intégrés en direct, annonce Boeing.



'Le système de formation du Red Hawk est sans doute le plus avancé au monde. Cela change la donne ', a déclaré Chuck Dabundo, vice-président des programmes Boeing T-7. 'Ce système est 100% intégré à l'expérience du monde réel du pilote, offrant une simulation' réelle '.



Les simulateurs de formation sont équipés de stations d'équipage haute fidélité comprenant des sièges à mouvement dynamique et des projecteurs natifs 8K du système visuel à résolution constante de Boeing, offrant 16 fois la clarté de la vidéo haute définition traditionnelle (1080p).



'Il s'agit de l'expérience la plus précise et immersive que tout pilote puisse avoir en dehors de l'avion', affirme Sherri Koehnemann, directrice de la formation chez Boeing Global Services.



Boeing prévoit de livrer les premiers simulateurs T-7A Red Hawk à l'Air Force en 2023.



