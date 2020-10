Boeing : développement d'un satellite pour l'US Space Force

02/10/2020 | 12:47

Dans le cadre du programme Evolved Strategic Satcam (ESS), Boeing sera chargé de la construction d'un prototype de satellite et du développement d'une nouvelle architecture de communications par satellite sécurisée, pour le compte de l'US Space Force.



A terme, ce système militaire de communications par satellite devrait constituer un élément essentiel de la stratégie de l'US Space Force.



Le contrat de développement de l'ESS est évalué à 298 millions de dollars. D'autres contrats, portant sur le système SSE complet, devraient être attribués en 2025.





