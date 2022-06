Boeing : dévoile son ecoDemonstrateur 2022

Boeing a dévoila aujourd'hui son 'ecoDemonstrator 2022' soit un 777-200ER qui testera ces prochains mois près de 30 nouvelles technologies visant à améliorer la durabilité et la sécurité de l'industrie aérospatiale.



'Les tests rigoureux des nouvelles technologies du programme ecoDemonstrator améliorent davantage la performance environnementale de nos produits et services et sont inestimables pour améliorer continuellement la sécurité', a déclaré Stan Deal, président et chef de la direction de Boeing Commercial Airplanes.



L'ecoDemonstrator 2022évaluera notamment des petites aubes verticales sur l'aile censées améliorer l'efficacité aérodynamique lors du décollage et de l'atterrissage, un système pour économiser l'eau à bord et réduire le poids ainsi que la consommation de carburant ou encore testera des pièces d'avion et de moteur fabriquées de manière additive.



