Boeing : don contre la Covid-19 en Indonésie

Boeing annonce un don de 500.000 dollars de la part du Boeing Charitable Trust à CARE, à l'appui des efforts de secours aux communautés qui luttent actuellement contre la variante delta hautement contagieuse de la Covid-19 en Indonésie.



Les fonds seront utilisés pour augmenter la capacité des centres de santé locaux, fournir des tentes et des lits gonflables pour accueillir les patients, ainsi que des kits d'équipement de protection individuelle et des compléments alimentaires pour les agents de santé.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.