Boeing : examen réussi pour le satellite de l'US Space Force

08/10/2020 | 11:23

Boeing et l'US Space Force ont terminé avec succès le premier examen technique majeur du satellite de communication Wideband Global SATCOM-11 (WGS-11) dont la production débutera l'année prochaine dans l'usine Boeing d'El Segundo, avec une livraison prévue pour 2024.



Tirant parti des progrès des technologies commerciales de Boeing, le WGS-11 fournira des communications sécurisées pour connecter les forces américaines et alliées à l'échelle mondiale.



La constellation WGS actuelle, composée de 10 satellites, est l'épine dorsale du système de communication mondial de l'armée américaine, offrant une connectivité flexible et à haut débit.





