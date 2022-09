Boeing : fait rattraper par la patrouille de la FAA sur son 737 Max 7

Selon l'agence Reuters, qui a eu accès à un courrier envoyé à Boeing par l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA), le constructeur aéronautique américain n'a pas finalisé toutes les démarches nécessaires à la certification du 737 Max 7 pour décembre. Alors que les modèles 737 MAX 8 et 9 de Boeing sont de plus en plus utilisés dans le monde, les variantes les plus petites et les plus grandes de la famille n'ont pas encore été mises en service commercial. En effet, les Max 7 et 10 sont toujours en attente de certification, la date limite étant fixée à la fin de l'année.



Le site simpleflying.com rapporte que Dave Calhoun, président et directeur général de Boeing Company, a menacé de supprimer le modèle à moins que la société n'obtienne une dérogation du Congrès. Celle-ci permettrait au processus de certification de se prolonger jusqu'en 2023 sans que le constructeur n'ait à installer un nouveau système de cockpit.



Stan Deal, le PDG de Boeing Commercial Airplanes, a par la suite minimisé la possibilité que le constructeur annule le Max 10, ce qui a néanmoins soulevé la question de savoir si le Max 7 ne serait pas certifié en premier. Cependant, il semble maintenant que ce modèle risque également de ne pas respecter la date butoir.