Boeing : gagne plus de 4% en 2 séances après les ventes 2021

Le titre poursuit sa progression aujourd'hui à la Bourse de New York avec un gain de 1% suite à une progression de près de 3,2% hier.



Boeing a annoncé avoir vendu 99 appareils commerciaux au cours du 4e trimestre 2021 contre 59 il y a un an (soit 84 modèles 737, 3 modèles 747, 8 modèles 767 et 4 modèles 777). Sur l'ensemble de l'année, l'avionneur annonce ainsi la vente de 340 appareils.



Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 300 $.



Jefferies souligne qu'Il n'y a eu aucune livraison de 787, contre 4 il y a un an, ce qui a été compensé par 78 livraisons de 737 MAX contre 27 au 4ème trimestre 2020.



' Dans l'ensemble, les livraisons ont été meilleures que prévu (96 estimé), étant donné que le nombre de 737 a augmenté de 6 par rapport à nos prévisions, ce qui a été compensé par quatre 767 de moins ' indique l'analyste.



' L'activité de commande en décembre a été stable avec 80 commandes brutes et 1 annulation entraînant 79 commandes nettes, dont une commande de 50 MAX par ALGT. Les commandes nettes s'élèvent à 479 pour 2021 ' rajoute Jefferies.



