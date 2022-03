Boeing : importante commande d'ASL Aviation Holding

Boeing annonce avoir reçu une commande d'ASL Aviation Holdings (ASL), dont le siège social est à Dublin, portant sur une vingtaine d'appareils 737-800 Boeing Converted Freighters (BCF). L'accord porte sur 10 commandes ferme et 10 options d'achat.



' Cette nouvelle commande est un élément important de notre programme de renouvellement de flotte, et nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Boeing avec le 737-800BCF ', a déclaré Dave Andrew, directeur général d'ASL Aviation Holdings.



L'avion sera converti en version cargo par Boeing sur des sites MRO approuvés, notamment STAECO à Jinan, en Chine, et sur le site MRO de Boeing à Londres Gatwick au Royaume-Uni.



En version 'cargo', l'appareil peut transporter jusqu'à 23,9 tonnes de plus que la version classique, avec une autonomie rallongée de 3 750 km.



