Boeing : la FAA approuve la reprise des vols du 737 MAX

18/11/2020 | 14:30

Boeing annonce aujourd'hui la levée de l'interdiction des vols commerciaux concernant ses modèles 737-8 et 737-9 (ou 737 MAX) par la FAA (Federal Aviation Administration) des États-Unis.



Cette décision permettra aux compagnies aériennes qui sont sous la juridiction de la FAA de prendre les mesures nécessaires pour reprendre le service et à Boeing de reprendre les livraisons.



'La directive de la FAA est une étape importante', a déclaré Stan Deal, président et chef de la direction de Boeing Commercial Airplanes. 'Nous continuerons à travailler avec les régulateurs du monde entier et nos clients pour remettre l'avion en service dans le monde entier.'



