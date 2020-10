Boeing: la pandémie va affecter la demande en avions plusieurs années

New York (awp/afp) - La demande pour les avions neufs devrait être bien moins importante que prévu au cours de la décennie à venir à cause de la pandémie de coronavirus et de la chute de transport aérien qu'elle a déclenchée, estime Boeing mardi.

Le constructeur américain, dans ses nouvelles prévisions mondiales de marché 2020-2039, a révisé en baisse de 11% ses prévisions du nombre d'appareils destinés au transport de passagers qui seront livrés aux compagnies dans le monde d'ici 2029, à 18.350 aéronefs.

Mais comme après le 11-Septembre 2001, l'épidémie mondiale de Sras en 2002-2003 ou la crise financière de 2007-2009, "le secteur montrera une nouvelle fois qu'il est résilient", a avancé Darren Hulst, vice-président du marketing de la division d'aviation commerciale de Boeing, lors d'une conférence téléphonique.

A plus long terme, la tendance à la forte hausse du transport aérien devrait reprendre le dessus, anticipe le constructeur, qui table sur la vente de 43.110 nouveaux avions dans les vingt prochaines années. Ce qui reste 5% en dessous des précédentes prévisions publiées au salon du Bourget en juin 2019.

Le groupe aéronautique mise sur une croissance annuelle du trafic aérien de 4% en moyenne d'ici 2039.

Au total la flotte mondiale devrait presque doubler pour atteindre 48.400 avions à cette date, contre 25.900 actuellement.

Mais à court terme, le nombre de passagers voyageant par les airs a plongé de plus de 90% au pic des restrictions imposées pour limiter la propagation du Covid-19.

Il s'est un peu repris depuis, pour s'établir actuellement à environ 25% du niveau habituel. Mais le retour à un niveau normal va prendre des années, en particulier sur les vols internationaux, estime Boeing.

Cette situation conduit à de nouvelles dynamiques sur le marché de l'aviation, poussant notamment les compagnies à accélérer le remplacement de certains appareils.

Le segment des avions monocouloirs, plus utilisés sur les vols intérieurs, devrait se redresser plus rapidement que celui des gros porteurs.

Signe positif, la demande pour les avions cargo se porte bien grâce à l'explosion des commandes en ligne; mais elle devrait se tasser dans les années à venir, anticipe Boeing.

Airbus a choisi de ne pas diffuser de prévisions cette année en raison de la trop grande incertitude causée par les effets du Covid-19 sur le transport aérien.

afp/rp