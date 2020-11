Boeing : le 737-MAX va pouvoir prendre son envol au Brésil

L'ANAC, l'Autorité de l'aviation brésilienne, a rejoint la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis en annulant l'ordonnance qui interrompait les opérations commerciales des Boeing 737-MAX au Brésil.



'Boeing a travaillé en étroite collaboration avec la FAA et l'ANAC pour répondre à leurs attentes et remettre le 737 MAX en service commercial en toute sécurité au Brésil', a déclaré David Calhoun, directeur général de The Boeing Company.



Au cours des 20 derniers mois, Boeing affirme avoir effectué plus de 4 400 heures de tests, dont plus de 1 350 vols. Des équipes de mécaniciens et d'ingénieurs Boeing ont mis en place des processus de maintenance appropriés pendant le stockage et travaillent déjà à soutenir les activités de remise en route des avions au Brésil.



Boeing assure que la sécurité est sa priorité absolue et que la société continuera à travailler avec régulateurs et clients pour remettre l'avion en service dans le monde entier.



